García Ortiz niega haber filtrado el correo del caso González Amador: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende»

E. P. Madrid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:49

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reafirmado este miércoles ante el Tribunal Supremo que no filtró el correo electrónico que está en el centro del juicio por la presunta revelación de secretos en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?», le preguntó la fiscalÁngeles Sánchez Conde. «No lo he hecho llegar», respondió con firmeza. Durante su declaración, en la que solo contestó a su defensa y a la Fiscalía, García Ortiz recuperó una frase que, dijo, le comentó recientemente su dentista: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende».

El correo en cuestión fue enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía, ofreciendo que el empresario reconociera dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo para evitar prisión. El instructor del caso sostiene que el fiscal general lo habría filtrado a la Cadena SER la noche del 13 de marzo, extremo que él niega tajantemente.

Aseguró no haber visto la llamada del periodistaMiguel Ángel Campos en esas horas y recordó que la Guardia Civil acreditó que no atendió la comunicación. «No cojo llamadas desde que soy fiscal general; me volvería loco. Y menos esa noche», zanjó.

Durante una exposición de más de hora y media, García Ortiz detalló los acontecimientos desde el 7 hasta el 15 de marzo, cuando trató de «calmar las aguas» tras la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía. Denunció que el origen del caso está en una noticia de 'El Mundo' del 13 de marzo, que calificó de «insidia» y «calumnia», por afirmar que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y que luego lo retiró por «órdenes de arriba».

El fiscal general explicó que su única intención fue defender la credibilidad del Ministerio Público, aclarando que «no hubo ninguna oferta de pacto» y que, por ello, pidió acceder a los correos para entender la secuencia de hechos antes de difundir la nota oficial. Subrayó que el objetivo nunca fue perjudicar a González Amador: «Ni su derecho de defensa ni su honorabilidad».

García Ortiz insistió en que la nota de prensa fue redactada por su equipo con un propósito institucional: «poner en valor el trabajo de los fiscales y el rigor de los hechos.» Según explicó, se decidió incorporar los correos únicamente después de que ya se hubieran hecho públicos por la prensa.

El fiscal general también negó cualquier relación personal con los periodistas o con los políticos mencionados en el caso, y concluyó que actuó siempre dentro de sus competencias: «No doy órdenes ni indicaciones; no sería procedente».