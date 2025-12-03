La Fiscalía rechaza archivar el 'caso Montoro' y lo califica de corrupción, no política Carmen García defiende ante el juez de Tarragona que las investigaciones revelan graves irregularidades financieras y pagos indebidos a empresas gasísticas, descartando motivaciones ideológicas

La Fiscalía se ha opuesto a que el denominado 'caso Montoro' sea archivado, respondiendo a las defensas de varios investigados que alegaban que la investigación tenía un trasfondo político. En un escrito dirigido al juez de Tarragona, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal Carmen García aclara que se trata de «actuaciones graves de corrupción», sin ninguna vinculación ideológica.

García subraya que los correos electrónicos intervenidos durante las diligencias no reflejan hechos de «marcado cariz político», sino irregularidades cometidas desde Tarragona que implican a empresas gasísticas y que no dependen de ninguna orientación política.

La Fiscalía recuerda que los informes de los Mossos d'Esquadra y de la Agencia Tributaria apuntan a la existencia de una organización presuntamente implicada en pagos de empresas gasísticas al despacho Equipo Económico, considerado el epicentro de la trama, previo a cada actuación administrativa favorable y con impuestos elaborados «a la carta» para dichas mercantiles.

El juez investiga en esta causa presuntos favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Cristóbal Montoro, mediando el despacho Equipo Económico.