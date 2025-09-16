Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. E.P.

La Fiscalía se opone a sacar a Cerdán de prisión al considerar que el riesgo de destruir y manipular pruebas persiste

Le reprocha sus «impertinentes consideraciones políticas»

E.P.

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:52

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la salida del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de prisión provisional al considerar que el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas persiste por su presunto papel principal en la trama de amaño de obras que se investiga en el 'caso Koldo'.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, apunta a «la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal», así como al «papel director de Santos Cerdán en ella».

Señala además al «inicial estado de la investigación en lo referente a él, con diligencias probatorias avanzadas pero que todavía no han sido practicadas».

También se refiere a «la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar y, por ende, la capacidad que Santos Cerdán aún tiene para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad determinan la necesidad de mantener todavía la prisión provisional».

El fiscal aprovecha asimismo para reprocharle las «conjeturas» y las «impertinentes consideraciones políticas» plasmadas en los escritos de la defensa, que aducen que es víctima de una persecución política.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Antes tenía plaza asegurada, pero ahora si te lo encuentras lleno te quedas fuera»
  2. 2 Heridas dos mujeres tras el atropello de una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León
  3. 3 «Ni en mis mejores sueños pensé en cantar en la Plaza Mayor, soy un tío feliz»
  4. 4 Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca
  5. 5 Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal
  6. 6 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 15 de septiembre
  7. 7 «¡Feliz centenario, abuela! Tus manos y arrugas muestran una vida sin rendirte con fortaleza y valentía»
  8. 8 Los accidentes con animales, camino de batir récord negativo en Salamanca
  9. 9 Derecho y Psicología suspenden la charla de una investigadora israelí tras las presiones de organizaciones de estudiantes
  10. 10 José Mercé transforma la Plaza Mayor en un tablao flamenco y pone el broche de oro a los conciertos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Fiscalía se opone a sacar a Cerdán de prisión al considerar que el riesgo de destruir y manipular pruebas persiste

La Fiscalía se opone a sacar a Cerdán de prisión al considerar que el riesgo de destruir y manipular pruebas persiste