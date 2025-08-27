Finaliza una 'rave' en Cantabria con 312 personas y 29 denuncias por drogas y alcohol El evento se ha desarrollado en una cantera de la pequeña localidad de Valdáliga

La fiesta ilegal que se venía desarrollando desde el pasado viernes en la cantera de Roiz, en el municipio cántabro de Valdáliga, se ha dado por finalizada este miércoles, es decir, cinco días después de su inicio.

La 'rave' ha concluido tras abandonar el lugar un total de 312 personas, bien a pie o a bordo de 116 vehículos. En este último caso, 29 conductores han dado positivo en los controles que realiza la Guardia Civil en los accesos, 28 por el consumo de drogas y uno por bebidas alcohólicas, ha informado a Europa Press la Delegación del Gobierno en Cantabria.

A las 12.30 horas ha concluido el dispositivo de cierre de acceso al espacio donde se ha desarrollado el evento, y después de que los organizadores del mismo fueran localizados este martes.

El desalojo se ha producido así de manera escalonada desde el fin de semana, y última hora de la tarde del lunes se habían desmontado las barras de bar y el escenario habilitados la celebración, aunque todavía quedaban entonces asistentes y caravanas por salir.

La Guardia Civil desplegó un dispositivo especial, con agentes para cerrar los cinco accesos de la zona, que se ha mantenido hasta el desalojo total de los asistentes, que han sumado más de 300 (en un inicio se habló de cerca de 400).

La fiesta, que carece de autorización, fue convocada por redes sociales. Cuando detectó la convocatoria, la Benemérita puso en marcha un operativo, a las 7.00 horas del sábado, para impedir la entrada de más personas al lugar. Y ese día se realizaron ya controles para la detección de sustancias estupefacientes y alcohol a las personas que iban saliendo.

Desde la Delegación del Gobierno avisaron que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes, a multas de entre 150 y 30.000 euros.

Por su parte, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio.