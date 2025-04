Feijóo, a Sánchez: «Hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno que en el ámbito de la educación superior»

E. P. Martes, 1 de abril 2025, 11:03 Comenta Compartir

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hable de «chiringuitos» en las universidades privadas cuando, según ha dicho, «eso lo tiene patentado el Gobierno de España en su estructura orgánica».

«Yo creo que hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior», ha declarado Feijóo, después de que Sánchez afirmase este lunes que la universidad no puede ser una «fábrica de títulos» y apostase por endurecer los requisitos para crear universidades privadas para evitar los «chiringuitos educativos».

En declaraciones a los medios antes de asistir al desayuno informativo con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, organizado por el diario La Razón, Feijóo ha animado a analizar la estructura del Gobierno de España, viendo las secretarías, subsecretarías, direcciones generales, organismos autónomos o entes públicos porque, a su juicio, ahí hay «decenas de chiringuitos» del Ejecutivo.

En este sentido, el presidente del PP ha asegurado que él, sobre las universidades privadas, solo podía mostrar «respeto» porque «en el ranking» de las primeras universidades España, «hay universidades privadas». A su entender, hay que «ser serios» sobre las universidades en España y no hablar de «chiringuitos» cuando «eso lo tiene patentado el gobierno de España en su estructura orgánica».

«Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez porque yo he estudiado en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente. Pero eso es un problema del señor Sánchez, no es un problema mío», ha enfatizado.

DICE QUE MONTERO DEBE DIMITIR O SER CESADA

Por otra parte, el líder del PP ha criticado de nuevo las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuestionando la sentencia que absuelve al exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves de un delito de agresión sexual.

Feijóo ha afirmado que es «impropio de un Gobierno democrático europeo que su vicepresidenta primera haga una enmienda a la totalidad a la independencia del Poder Judicial» y ha recalcado que «no es la primera vez» sino que se trata de una «estrategia» del Gobierno para «deslegitimar el Poder Judicial y desacreditar la independencia de los jueces españoles». «Esto es doblemente grave», ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que Montero debería «dimitir» o «ser cesada», si bien ha subrayado que «todo parece indicar que esto es una instrucción del presidente del Gobierno» a sus ministros para «deslegitimar la independencia del Poder Judicial».

A renglón seguido, Feijóo ha aludido a lo que ha ocurrido en Francia con la líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, inhabilitada por un caso de malversación de fondos europeos. «Fíjese lo que acaba de pasar en Francia», ha dicho, para añadir que allí Le Pen ha sido inhabilitada «por temas similares o menores» tras «algunas conductas» que le afectan.

«Por lo tanto, estamos en un Estado de Derecho y los jueces tienen que actuar. Y dejemos que se actúen. Hay posibilidades de apelaciones y hay posibilidades de recursos, ésta es la grandeza del Estado de Derecho», ha manifestado.

Este lunes, la vicepresidenta María Jesús Montero señaló que la presunción de inocencia no debe impedir que se pueda mostrar rechazo a que se cuestione a mujeres víctimas de agresiones de manera sistemática.

«Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo», indicó en un mensaje en X, recogido por Europa Press.