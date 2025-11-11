Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del PP de Valencia y miembro del comité ejecutivo nacional, Juanfran Pérez. E.P.

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón

el El líder popular apuesta por «dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible»

E.P.

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat, según han informado fuentes del partido.

Feijóo ha mantenido este martes «una última conversación telefónica» con Pérez Llorca, en la que le ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días «para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible«, han añadido las mismas fuentes.

Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios, según fuentes del PP.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca
  2. 2 Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas
  3. 3 Dos dotaciones de los Bomberos de Lumbrales sofocan el incendio de un tractor en Olmedo de Camaces
  4. 4 El acusado de intentar prender fuego a un lupanar de Calzada de Valdunciel lo niega: «No me dio tiempo»
  5. 5 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  6. 6 Los tres pueblos de Salamanca que tendrán nuevos gimnasios portátiles
  7. 7 El sistema de reservas del autobús a Zamora, colapsado por la alta demanda
  8. 8 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  9. 9 Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 10 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón