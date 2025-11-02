Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo. E. P.

Feijóo y Mazón mantendrán una conversación para «analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana»

El líder del Partido Popular y el presidente de la Generalitat Valenciana analizarán tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las del partido

E. P.

Logroño

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:46

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán este domingo una reunión para «analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», según anunció la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

«En esa conversación se abordarán tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las del propio Partido Popular en la región. Esto es todo lo que podemos adelantar hoy», señaló Gamarra en una rueda de prensa en Logroño.

Por su parte, Mazón, que desde el viernes se encuentra recluido en Alicante, su tierra natal, aseguró que está «reflexionando» tras las críticas de las víctimas en el funeral de la DANA, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible dimisión y generado cierta tensión dentro del PPCV.

Esta posible salida ha provocado movimientos internos. El viernes se reunieron los tres presidentes provinciales —Vicente Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón)— junto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. De esa reunión surgió el nombre de Vicente Mompó como candidato de consenso para relevar a Mazón al frente del partido y para liderar la candidatura del PP en las próximas elecciones autonómicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
  2. 2 Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
  3. 3 Violenta noche de Halloween en Salamanca: dos jóvenes acaban hospitalizados tras sendas agresiones
  4. 4 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  5. 5 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  6. 6 Herida tras una colisión por alcance en Alba de Tormes
  7. 7 Herido un camionero al volcar un remolque en Terradillos
  8. 8 Guerra en Béjar por la reparación del telesilla de La Covatilla: el recurso es rechazado y el PP afirma que fue enviado a un organismo sin competencia
  9. 9 Unionistas mantiene la seriedad en defensa y suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota (0-0)
  10. 10 «Es la primera vez que hacen esto»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Feijóo y Mazón mantendrán una conversación para «analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana»

Feijóo y Mazón mantendrán una conversación para «analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana»