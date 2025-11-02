Feijóo y Mazón mantendrán una conversación para «analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana» El líder del Partido Popular y el presidente de la Generalitat Valenciana analizarán tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las del partido

E. P. Logroño Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán este domingo una reunión para «analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», según anunció la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

«En esa conversación se abordarán tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las del propio Partido Popular en la región. Esto es todo lo que podemos adelantar hoy», señaló Gamarra en una rueda de prensa en Logroño.

Por su parte, Mazón, que desde el viernes se encuentra recluido en Alicante, su tierra natal, aseguró que está «reflexionando» tras las críticas de las víctimas en el funeral de la DANA, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible dimisión y generado cierta tensión dentro del PPCV.

Esta posible salida ha provocado movimientos internos. El viernes se reunieron los tres presidentes provinciales —Vicente Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón)— junto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. De esa reunión surgió el nombre de Vicente Mompó como candidato de consenso para relevar a Mazón al frente del partido y para liderar la candidatura del PP en las próximas elecciones autonómicas.