Feijóo insta a Sánchez a convocar elecciones para evitar la «parálisis»: «Aunque se resista, su tiempo se ha acabado»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales para evitar dos años de «parálisis» y «desgobierno». Además, ha cargado contra los socios del PSOE por «normalizar lo inaceptable» con su apoyo, avisando expresamente a Junts y PNV que esto no les va a «salir gratis».

«Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, señor Sánchez, y volverá a ser el momento de los españoles», ha espetado Feijóo a Sánchez en el Pleno del Congreso, en el que se ha centrado en repasar los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y a su entorno familiar.

En especial, ha aludido al 'caso Leire Díez', exmilitante del PSOE, y los audios que se han conocido en los que se asegura que «el presidente quiere que se limpie sin límite». «Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de las cloacas?», ha interpelado al jefe del Ejecutivo.

De hecho, el jefe de la oposición ha ironizado con que ésta era la «limpieza» que Sánchez iban a traer a la política española cuando accedió al Gobierno en 2018 cuando «es el que más sabe de corrupción en España».

Avisa a PNV y Junts que esto «no les va a salir gratis»

Además, se ha dirigido a los socios del PSOE y les ha preguntado si no ven que «normalizan lo inaceptable». «Lo que se está consintiendo es que los españoles paguen con su dinero un gobierno que no funciona», ha afirmado.

«Señorías del PNV y de Junts, esto no les va a salir gratis. ¿Quién podía imaginar que a dos partidos de una base sociológica centrada les iba a pasar factura apoyar a un gobierno de izquierda populista como este? Ustedes también son responsables del deterioro de Euskadi y del deterioro de Cataluña. A Junts ya le ha pasado y le pasará al PNV», ha advertido.