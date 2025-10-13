Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. E.P.

Feijóo denuncia una «pinza» entre Sánchez y Abascal y espera convencer a votantes de Vox de que solo con PP habrá cambio

«Yo creo que a Vox le sobran protestas y le faltan propuestas», ha enfatizado

E.P.

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:50

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes una «pinza» entre el PSOE y la formación que dirige Santiago Abascal y ha dicho que confía en convencer a votantes de Vox de que solo con el PP habrá «cambio» en España. Además, ha reclamado a Vox que «no mienta» al afirmar que el PP tiene pactos con el Partido Socialista cuando su «objetivo es que Pedro Sánchez se vaya».

«Los votantes de Vox vamos a intentar conseguir que se den cuenta de que si votan al Partido Popular hay cambio seguro. Y si no, entramos en la incertidumbre», ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3' al ser preguntado por la subida de Vox en las encuestas.

Feijóo considera que a Vox «se le está yendo la pinza con el PSOE», ya que, a su entender, el partido de Abascal tiene una «estrategia política» basada en «atacar al PP» y de «forma directa o indirecta coincide» con la de Pedro Sánchez.

Además, ha recordado que Vox decidió hace un año marcharse de los gobiernos y ha dicho que es «curioso que un partido pida el voto para gobernar cuando se va de los gobiernos y no quiere gobernar en ningún sitio». «Yo creo que a Vox le sobran protestas y le faltan propuestas», ha enfatizado.

Tras asegurar que «la pinza del Partido Socialista y de Vox ya empieza a ser conocida por todos los ciudadanos», Feijóo ha echado en cara al partido de Abascal que diga que el PP tiene «acuerdos» con el PSOE y ha dicho que «lo único» que le pide a Vox es que «no mienta».

«Yo lo único que le pido a Vox es que no diga que yo tengo acuerdos con el Partido Socialista, o que yo pretendo hacer la política del Partido Socialista», ha afirmado, para añadir que él tiene «un proyecto político que consiste en que Sánchez se vaya» del Palacio de la Moncloa.

El líder del PP considera que esto «va de continuidad o de cambio». Esto va de pasar página o de proseguir el sinsentido de la política«, ha manifestado, para insistir en que el PP quiere gobernar en solitario como dijo en el congreso que celebró su partido en julio en Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Quiero que los españoles pidan perdón, pero por haberse ido de América tras la conquista»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Morante se corta la coleta en Madrid y deja huérfano al toreo
  4. 4 El médico de familia que se despide de sus pacientes tras cumplir 70 años: «Soy un enamorado de mi profesión»
  5. 5 El negocio familiar que viste las casas del barrio desde hace medio siglo: «Mantener el sueño de mi padre me hace feliz»
  6. 6 Rescatado en helicóptero un joven en la Peña Negra, en Candelario
  7. 7 El sorprendente cambio del cuadrilátero financiero de Salamanca en imágenes: desde 1862 hasta hoy
  8. 8 Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes
  9. 9 Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes
  10. 10 Una sustitución sorpresa en un coso de primera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Feijóo denuncia una «pinza» entre Sánchez y Abascal y espera convencer a votantes de Vox de que solo con PP habrá cambio

Feijóo denuncia una «pinza» entre Sánchez y Abascal y espera convencer a votantes de Vox de que solo con PP habrá cambio