Feijóo denuncia «hipocresía» de Sánchez con Ábalos: «Todo lo que ha negado se ha convertido en una verdad judicial» El líder del PP critica la credibilidad del presidente del Gobierno tras sus declaraciones sobre Ábalos y el rescate de Air Europa

E. P. Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 10:43

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de demostrar su «hipocresía» y falta de «credibilidad» al calificar de «mentiras» las acusaciones del exministroJosé Luis Ábalos. «De momento, todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en verdad judicial», enfatizó Feijóo.

Las declaraciones del jefe de la oposición se producen después de que Sánchez afirmara en una entrevista en RAC1 que Ábalos era un «gran desconocido» para él en el plano personal y asegurara que todos tienen derecho a defenderse, pero no a «esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación».

En la última semana, antes de entrar en prisión, Ábalos señaló el papel de Begoña Gómez, esposa del presidente, en el rescate de Air Europa y confirmó que en 2018 Sánchez se reunió con el líder de EH Bildu para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Además, su hijo Víctor Ábalos aseguró que Santos Cerdán ofreció un «cheque en blanco» a su padre en nombre del presidente por su silencio. La aerolínea Air Europa negó haber solicitado la intervención de Begoña Gómez y aseguró que no recibió pago alguno por su mediación.

Feijóo calificó a Sánchez como «el presidente menos creíble de la democracia» y aseguró que está «rodeado de corrupción». «El presidente no tiene quien le crea. No le creen los ciudadanos, no le creen ni los suyos», afirmó durante un desayuno informativo organizado por La Razón.

Al ser preguntado sobre la afirmación de Sánchez de que Ábalos era un «gran desconocido», Feijóo respondió que revela la «hipocresía» del presidente y subrayó que Ábalos ha sido «el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE». «Sánchez no habría dejado de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid sin Ábalos», añadió.

El líder del PP también afirmó que «el presidente siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el Gobierno» y aseguró que Sánchez «ya no tiene ninguna credibilidad» con sus declaraciones. Sobre la intención del jefe del Ejecutivo de no convocar elecciones hasta 2027, Feijóo fue rotundo: «Eso no depende de él».