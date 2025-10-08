Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. E. P.

Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

El presidente del Gobierno le ha recomendado leer «la página 28» del informe de la Guardia Civil para ver que «sus acusaciones son absolutamente falsas»«

E. P.

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:54

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular citará este mes de octubre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

«Y le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos», ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

En su réplica, y después de que el presidente del PP haya apuntado a una presunta financiación ilegal del PSOE tras el informe de la Guardia Civil, Sánchez le ha recomendado leer «la página 28» del citado informe para ver que «sus acusaciones son absolutamente falsas». «Elija bien sus batallas», ha dicho Feijóo.

