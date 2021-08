Esta es la velocidad a la que recomienda circular la DGT para ahorrar combustible

Y es que muchos ‘pasan’ de las normas de velocidad de las carreteras pero puede que no lo hagan si llega la hora de rascarse el bolsillo. Y a la hora de gastar en el coche, sin duda uno de los factores que más no hacen gastar es rellenar el tanque de carburante cada poco tiempo. Las altas velocidades hacen que nuestro diesel o gasolina mermen más rápidamente , algo que la DGT menciona en su último tweet.

Además de razones de seguridad, también hay razones de consumo para no conducir a más #velocidad de la debida. El consumo ideal de combustible se da a 90 km/h. Si aumentas a 120 km/h, el consumo se incrementa un 30%. #MejorMásDespacio 💟 pic.twitter.com/8uFwfrqJ5w

Desde la organización se recomienda circular a 90 km/h en vías de alta capacidad en vez de 120 km/h, para disminuir el gasto en combustible, algo que no ha sido bien recibido por los usuarios, que acusan a la DGT de que este consejo puede ser muy peligroso y hacer que haya más maniobras o movimientos peligrosos provocados por los usuarios que no circulan a la velocidad recomendada de la vía. Posteriormente, desde la DGT se intentó dar marcha atrás y se explicó que su consejo se refería las carreteras convencionales, una explicación que no calmó demasiado los ánimos.

Además los usuarios contradicen al organismo, recordando de que el consumo depende del vehículo y que no es igual en todos.