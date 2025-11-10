La espontánea e indiferente contestación del Rey Juan Carlos I al preguntarle por sus memorias

E.P Sanxenxo Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

Después de unos días de disfrute en Sanxenxo donde el rey Juan Carlos ha podido practicara una de sus grandes pasiones como lo es la navegación y las regatas, el Emérito ha abandonabdo nuestro país para poner rumbo de nuevo a su via en Abu Badi. En medio del gran revuelo mediático que se ha formado tras la publicación de sus memorias, 'Reconciliación', en Francia junto a la autora Laurente Debray, don Juan Carlos ha aprovechado esta nueva visita a nuestro país para dejar claro una vez más que uno de sus deseos es poder regresar a España en la recta final de su vida.

En esta ocasión, veíamos al Monarca en el aeropuereto de Vigo una vez más donde subía a su avión privado con alguna dificultad y con la ayuda de las personas de seguridad y de su máxima confianza que le acompañan en caa viaje. Sin lugar a dudas, esta última visita de don Juan Carlos a España ha estado marcada por la polémica y la expectación que lan levantando sus memorias y que podrían no haber sido del todo bien recibidas en el entorno familiar.

A pesar de esto, don Juan Carlos se ha mostrado especialmente relajado y arropado por sus amigos en estos días en Sanxenxo donde tenía previsto participar en el Desafío Barceló, última prueba de la Lilga Nacional de la clase seis metros, en la que finalmente no pudo competir debido a un retraso del buque que transportaba su barco desde Estados Unidos hasta Sanxenxo debido a las inclemencias metereológicas. Aunque con algunos imprevistos, don Juan Carlos sí que ha podido disfrutar de la compañía de sus sobrinos, Maria Zurita y Alfonso, que se han desplazado hasta Galicia durante el fin de semana para mostrarla su apoyo al Rey Emérito una vez más.