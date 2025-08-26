El 44% de los españoles dejaría su empleo sin tener otra oferta cerrada, cinco puntos más que en 2024 El informe revela además que el 15% de los españoles piensa en cambiar de empleo en los próximos doce meses

El 44% de los trabajadores españoles dejaría su empleo sin tener otra oferta cerrada, porcentaje cinco puntos superior al de 2024, y diez puntos por encima del de 2022, según el informe 2025 sobre intención de cambio de empleo realizado por InfoJobs.

De ese 44%, el 13% declara no sentirse preocupado por no tener otro empleo de forma inmediata, cifra que permanece estable con respecto a 2024, mientras que un 22% indica que buscaría otro trabajo, aunque de forma selectiva y tomándose su tiempo, en tanto que un 9% lo haría de forma inmediata.

No obstante, algo más de la mitad de los trabajadores (56%) mantiene una actitud conservadora: sí dejaría su empleo actual, pero con una oferta de trabajo ya cerrada, aunque este porcentaje es cinco puntos inferior al de 2024.

El informe revela además que el 15% de los trabajadores españoles piensa en cambiar de empleo en los próximos doce meses, cifra que se mantiene más o menos estable respecto a los datos de 2023 y 2024, cuando se contabilizó un 16% y 15%.

Según InfoJobs, los ingresos influyen en cómo se afronta un cambio de empleo. Un nivel de ingresos alto, vinculado con una mayor seguridad económica, empuja a asumir más riesgos o a ser más selectivo.

Así, hasta un 20% de quienes tienen ingresos más altos (más de 2.000 euros mensuales) dejaría su empleo sin preocuparse por encadenarlo con otro, mientras que alrededor de un tercio de quienes cobran entre 1.500 y 2.000 euros al mes se tomaría su tiempo para hacerlo.

Mejor salario

Por primera vez desde que InfoJobs realiza este informe, la búsqueda de un mejor salario ha perdido fuerza como principal motivo para cambiar de empleo. Aunque continúa siendo la razón más citada por los trabajadores, sólo el 45% sitúa el mejor sueldo como principal razón para cambiar de empleo, porcentaje que contrasta con el 51% de 2024, 2023 y 2022.

En cambio, todo lo relacionado con la conciliación y compaginar la vida laboral y personal mantiene su peso como factor clave y desbanca al interés por trabajos más motivadores, que decae ligeramente.

Esto puede explicarse, según InfoJobs, en el hecho de que el desarrollo personal y el equilibro entre la vida privada y la profesional son aspectos cada vez más valorados por los trabajadores y cobran aún más relevancia si se tiene en cuenta que casi uno de cada cuatro trabajadores afirma que conciliar es cada vez más difícil, especialmente en la franja de 35 a 44 años.

En cambio, la posibilidad de incorporarse a un proyecto más motivador o afrontar un nuevo reto experimenta un ligero retroceso, situándose en el 23%, frente al 30% de 2024.

InfoJobs resalta además en su informe que la intención de cambio de empleo también varía de forma significativa según la edad. De este modo, casi cuatro de cada diez jóvenes de entre 16 y 24 años se plantea cambiar de trabajo en los próximos 12 meses, mientras que entre los mayores de 55 años el porcentaje desciende hasta apenas un 7%.

Aunque la motivación económica se mantiene como la razón principal de forma transversal, se observan matices generacionales: en los perfiles más jóvenes destacan las ganas de mejorar su posición, con el 30% de las personas que tienen entre 16 y 24 años, mientras que a partir de los 25 años cobran mayor relevancia los motivos vinculados a la conciliación (32% de quienes tienen entre 25-34 años).

Los que menos ganan buscan empleo

La intención de cambio también refleja diferencias en función del nivel salarial. Casi un tercio de los trabajadores con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes planea cambiar de empleo en los próximos 12 meses, mientras que entre quienes superan los 2.000 euros la cifra se reduce al 11%.

Pese a que la mejora salarial continúa siendo el principal motor de cambio en todos los tramos, en los perfiles con mayores ingresos gana peso la búsqueda de un mejor equilibrio entre vida personal y profesional, con el 36% de quienes ingresan más de 2.000 euros al mes.

Asimismo, factores como las oportunidades de desarrollo profesional y la importancia de un entorno laboral saludable se consolidan como elementos decisivos en la toma de decisiones, según señala el portal de empleo.