Elisa Mouliaá pide juicio y 3 años de cárcel para Íñigo Errejón por presunto abuso sexual La actriz solicita también una indemnización de 30.000 euros por daños morales

E. P. Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado formalmente que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón, a quien acusa de un presunto delito continuado de abuso sexual, y que sea condenado a tres años de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá reclama además que Errejón le indemnice con 30.000 euros por los daños morales y perjuicios sufridos a raíz del abuso, o, subsidiariamente, la cantidad que corresponda en la fase de ejecución.

La actriz también solicita la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como el requerimiento del pago de una fianza. En caso de no abonarse, pide que se lleven a cabo diligencias para determinar la situación patrimonial de Errejón.

El exdiputado, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por el presunto delito de agresión sexual ocurrido en octubre de 2021, argumentando que no existen «mínimos indicios» que respalden la acusación. Su defensa asegura que las investigaciones realizadas durante la fase preliminar descartan cualquier indicio de criminalidad y califican el relato de la denunciante como inventado.