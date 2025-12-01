Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actriz Elisa Mouliaá, llegando a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla. E. P.

Elisa Mouliaá pide juicio y 3 años de cárcel para Íñigo Errejón por presunto abuso sexual

La actriz solicita también una indemnización de 30.000 euros por daños morales

E. P.

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:42

Comenta

La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado formalmente que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón, a quien acusa de un presunto delito continuado de abuso sexual, y que sea condenado a tres años de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá reclama además que Errejón le indemnice con 30.000 euros por los daños morales y perjuicios sufridos a raíz del abuso, o, subsidiariamente, la cantidad que corresponda en la fase de ejecución.

La actriz también solicita la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como el requerimiento del pago de una fianza. En caso de no abonarse, pide que se lleven a cabo diligencias para determinar la situación patrimonial de Errejón.

El exdiputado, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por el presunto delito de agresión sexual ocurrido en octubre de 2021, argumentando que no existen «mínimos indicios» que respalden la acusación. Su defensa asegura que las investigaciones realizadas durante la fase preliminar descartan cualquier indicio de criminalidad y califican el relato de la denunciante como inventado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  5. 5 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  6. 6 Noviembre negro en la carretera: una fallecida y múltiples heridos
  7. 7 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores
  8. 8 LA GACETA de Salamanca nombra directora a la periodista Susana Magdaleno
  9. 9 «Si Unamuno viviera hoy, estaría muy enfadado»
  10. 10 Varios heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras colisionar dos coches en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Elisa Mouliaá pide juicio y 3 años de cárcel para Íñigo Errejón por presunto abuso sexual

Elisa Mouliaá pide juicio y 3 años de cárcel para Íñigo Errejón por presunto abuso sexual