El País Vasco también retrocede: confina las residencias. Prohibidas entradas, salidas y los centros de día

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, ha anunciado que las salidas y visitas a las residencia de Euskadi volverán a limitarse y, además, se cerrarán los centros de día y udalekus (colonias de verano) como medidas preventivas ante la evolución de la pandemia.

En rueda de prensa para comunicar las novedades respecto a la evolución de la pandemia, la consejera ha destacado la adopción de "una serie de restricciones en centros sociosanitarios de Euskadi".

Por ello, tras contactar con las tres diputaciones forales, y "siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias", se pondrán en marcha una serie de medidas preventivas entre las que incluye las restricciones de las salidas en las residencias, "que sí podrán recibir visitas, aunque estarán limitadas" a una sola persona.

Asimismo, se cerrarán de forma temporal los centros de día. Además, junto con Eudel, se ha decidido el cierre de los udalekus (colonias de verano). Según ha puntualizado, Nekane Murga se trata de "medidas preventivas" y serán revisadas en los próximos días. "La situación es buena pero es una medida preventiva necesaria que hay que adoptar para evitar futuros contagios", ha incidido.

La consejera ha señalado que no se están detectando contagios dentro de los udalekus, por lo que ha felicitado a los que han organizado y han aplicado las medidas en las colonias, pero ha destacado que sí se han identificado positivos "en monitores, personas jóvenes en una franja de edad que en este momento no es lo ideal que mantengan contacto con muchos niños".

En cuanto a las colonias de carácter privado "valoraran cada una sus condiciones, pero hay que tener muy en claro la situación epidemiológica en la que nos encontramos y el perfil de monitor que se tenga".

Murga ha insistido en que se trata de una "medida preventiva y temporal de vigilancia". Según ha explicado, "hemos hecho una recomendación. No he sacado una orden o un cierre porque no podemos establecer una medida así cuando hay muchas en las que el problema no está en el funcionamiento de las colonias, pero creemos que en este momento hay que tener el máximo de precauciones".

La consejera ha subrayado la importancia de que todas las personas positivas y sus contactos estrechos "cumplan los aislamientos" en sus domicilios. También ha apuntado que, pese al aumento en el número de positivos registrado, la situación "se está controlando" con un equipo compuesto por 180 rastreadores y que, si es necesario, "van a ir en aumento". No obstante, ha reiterado que "el virus sigue activo y de lo que hagamos dependerá que seamos capaces de tenerlo bajo control".

Murga ha demandado a la población que cumpla "a rajatabla" las "medidas preventivas y también las específicas" y ha pedido "responsabilidad" en las reuniones de familiares y amigos "tanto en bares como en los domicilios". "Hay que respetar distancia de seguridad y usar la mascarilla correctamente y esto vale para todo el mundo, porque nadie goza de inmunidad. Máxima precaución, cautela y sentido común", ha reclamado Murga.

En cuanto a los positivos registrados, la consejera ha detallado que "tenemos zonas en las que estamos realizando cribados pero la realidad es que están bastante repartidos, aunque los focos de contagio están identificados".

"Hay 'screenigs' que nos aportan mayor porcentaje que otros. Hoy estamos analizando el de Zarautz y estamos viendo que el porcentaje es algo mayor", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que "parece que ha habido celebraciones del 4 al 9 de julio" en Eibar y en Zarautz.