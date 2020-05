El Gobierno catalán propone que Gerona, Lérida y Cataluña central pasen a fase 1

El comité técnico del Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat) ha propuesto al Gobierno central que las regiones sanitarias de Gerona, Lérida y Cataluña central pasen a la fase 1 el próximo lunes.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa telemática la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, acompañada del secretario de Salud Pública, Joan Guix, que ha dicho que a las regiones de Barcelona, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur les toca seguir trabajando para hacer "una propuesta" de cara al lunes.

De esta forma, las regiones sanitarias de Gerona, Lérida y Cataluña central pasarían a la misma fase en la que ya se encuentran Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre desde este pasado lunes.

Ha remarcado que estas tres regiones sanitarias son las más pobladas de Cataluña --concentran el 66% de la población--, con realidades territoriales diversas, y para las que quieren presentar una propuesta adecuada, no queriendo entrar en cómo será, si es de fecha o de tipología de desconfinamiento, hasta que no se haya decidido en firme.

Vergés ha afirmado que el desconfinamiento será largo y que lo que se decide en las primeras fases "no quiere decir que siempre vaya a ser así", y ha subrayado que la incidencia acumulada está bajando en todos los territorios.

Ha explicado que la tarde de este miércoles se reunirá con el Ayuntamiento de Barcelona, con el que comparte una oficina técnica, y ha subrayado que ambas administraciones comparten la necesidad de trabajar juntos, con una "cierta prudencia", pero al mismo tiempo deseo de avanzar.

"PRUDENTES, NO RESTRICTIVOS"

"Somos prudentes, lo que no quiere decir restrictivos", ha asegurado Vergés, quien ha pedido que no se crea que se ha acabado todo por iniciarse la desescalada y ha defendido que el riesgo de perjudicar a la economía es mayor si no se dan los pasos seguros.

Ha recordado que las decisiones se toman en función del riesgo epidemiológico, la capacidad asistencial, la capacidad de diagnóstico y la de seguimiento de nuevos casos y contactos, y ha resaltado que los datos son positivos en las tres regiones que no entran por el momento en la propuesta de pasar de fase, como es el caso de riesgo de rebrote bajo en Metropolitana Nord.

Vergés ha explicado que el comité técnico del Procicat no ha entrado en debate sobre las tres regiones sanitarias que ya se encontraban en fase 1 para pasar a la siguiente.