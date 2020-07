El Gobierno catalán alerta que la pandemia está creciendo en Barcelona

Mendioroz ha avisado de que si la situación se descontrola lo suficiente se regresará al confinamiento , aunque Argimon ha subrayado que volver a encerrar a la ciudadanía no es deseable: “No queremos un confinamiento y la población no tiene que querer un confinamiento”.

Sobre la situación del sistema sanitario, Comella ha argumentado que esta tasa de infección se traduce, progresivamente, en más tensión en los servicios asistenciales, aunque ha concretado que de momento no está saturado: “El sistema en conjunto no está tensado, pero la tendencia es preocupante”.

MÁS CASOS CONFIRMADOS

La tasa de casos confirmados en Cataluña es de 61 positivos por cada 100.000 habitantes, y la tendencia en el conjunto de la comunidad es a “ir creciendo”, con unas zonas concretas --aquellas afectadas por las restricciones-- en las que hay transmisión comunitaria, es decir, que los contagios se producen entre la ciudadanía del mismo territorio y no a través de casos importados, ha explicado Argimon.

Mendioroz ha precisado la explicación del secretario de Salud Pública con que, gradualmente, hay más gente contagiada: “Entre nosotros hay más gente que puede ser portadora de la enfermedad. Tenemos que ser conscientes”.

Así, Argimon ha detallado que las restricciones se han aplicado “cada vez más rápido”: en la comarca del Segrià (Lleida) se han llevado a cabo con una tasa de nuevos casos de 200 por cada 100.000 habitantes; en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con una tasa de 100; y en Barcelona, con una tasa de entre 30 y 40 casos por cada 100.000.

Ha insistido en que el del Segrià es un brote “muy complicado que ha tenido efectos sobre el sistema sanitario”, y ha advertido de que, aunque en el resto de Cataluña no tengan un gran efecto actualmente, no quiere decir que no lo puedan tener en el futuro.