Cuca Gamarra reta al PSOE a convocar una protesta y cuestiona su presencia en la calle La vicesecretaria del PP critica que el partido de Sánchez solo actúa en tribunales y defiende al PP como la alternativa capaz de liderar cambios y soluciones para España

E. P. Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:34

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, desafió al PSOE a organizar una concentración de «apoyo al sanchismo», asegurando que ni siquiera sus afiliados acudirían. La dirigente reaccionó así tras las críticas del PSOE a la concentración liderada por Alberto Núñez Feijóo este domingo en el Templo de Debod en Madrid, que según el PP reunió a 80.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno estimó 40.000.

En una entrevista en Antena 3, Gamarra afirmó que el PSOE «ya no puede pisar la calle» y que sus declaraciones se limitan a redes sociales o espacios cerrados. Según la dirigente, el PP tiene la «responsabilidad moral» de liderar la alternativa tanto con propuestas como en la calle.

Gamarra también recriminó a Vox por centrar sus críticas en el PP en lugar de denunciar al PSOE, y defendió la solidez del Partido Popular, que hoy es, según ella, la primera fuerza política en España y con capacidad de ganar unas elecciones futuras.

Respecto a la moción de censura impulsada por Feijóo, la vicesecretaria señaló que hay razones para ella, pero «faltan votos». Por ello, defendió que el cambio llegará a través de elecciones, momento en que el «sanchismo» deberá abandonar la Moncloa.

Finalmente, Gamarra criticó la gestión del Gobierno y la percepción de los españoles sobre España, afirmando que Sánchez se mantiene en el poder gracias al apoyo de Bildu y que solo el PP ofrece propuestas reales y soluciones para los problemas del país.