Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Menús para niños en Hospital de Plasencia. E. P.

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales

«Vamos a garantizar menús saludables» ha resaltado el ministro durante su participación en el taller nacional dentro del Plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

E. P.

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que su departamento está trabajando para excluir los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales.

«Vamos a garantizar menús saludables y sin ultraprocesados para todos los niños y adolescentes que estén ingresados en centros hospitalarios», ha resaltado el ministro durante su participación en el taller nacional dentro del Plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detener la obesidad que se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad.

Además, ha añadido que el objetivo es también garantizar menús saludables y sin ultraprocesados en las cafeterías y en los comedores públicos de los hospitales. «Es un siguiente paso, siempre dentro de la perspectiva de coherencia de políticas y asumiendo que cada intervención por sí misma va a ser insuficiente para abordar un desafío y un reto de esta magnitud», ha agregado.

Bustinduy ha informado de que este paso forma parte del real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores que, según ha añadido, se conocerá públicamente en la próximas semanas.

«El tema de los ultraprocesados está de actualidad desde la publicación del editorial en 'The Lancet', también con una comunicación de la Organización Mundial de la Salud, que identificaba precisamente el crecimiento exponencial de la presencia de los ultraprocesados en las dietas como una amenaza a la salud pública global», ha señalado.

Para Bustinduy se debe erradicar la «incoherencia» de que los hospitales ofrezcan alimentos ultraprocesados, ya que «son perjudiciales para la salud».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas avisan de lo que pasará el mes que viene si se cumple el refrán: «Si llueve por San Francisco Javier...»
  2. 2 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  3. 3 Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída
  4. 4 «Estoy enamorada de mi tierra, soy salmantina hasta la médula»
  5. 5 Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión
  6. 6 Trasladado al Hospital tras caer a una piscina vacía en Béjar
  7. 7 Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona
  8. 8 Rescate a contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica
  9. 9

    La gesta del hidroavión y el bar Plus Ultra
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 25 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales