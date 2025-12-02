El Constitucional rechaza el recurso de Madrid contra la ley de amnistía del 'procés' La corte avala la norma que perdona una década de responsabilidades políticas, aplicando la doctrina que ya permitió mantener la ley frente a recursos de otras comunidades gobernadas por el PP

E. P. Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 15:22

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este martes el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, contra la ley de amnistía que perdona hasta diez años del 'procés'. La decisión se enmarca dentro de la doctrina que el propio tribunal fijó en junio, cuando respaldó la mayor parte de la norma.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la mayoría del Pleno del TC –con los votos en contra de los magistrados conservadores– desestimó los argumentos del Ejecutivo madrileño, tal como ocurrió previamente con los recursos de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León, también gobernadas por el PP.

En junio, el Constitucional estableció que la ley de amnistía es constitucional, salvo en determinados aspectos, y consideró que la medida de gracia no está prohibida por la Constitución y persigue un fin legítimo, descartando la figura de la «autoamnistía».

El tribunal subrayó que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente» y que el motivo político de la ley es irrelevante jurídicamente, siempre que exista una justificación excepcional que busque «mayor paz ciudadana». Asimismo, rechazó que la amnistía requiriese una autorización expresa de la Carta Magna, señalando que «el silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición».

De este modo, el TC ha reafirmado la constitucionalidad de la ley de amnistía frente a todos los recursos presentados, incluyendo los de los tribunales catalanes, aplicando de nuevo su doctrina sobre la norma.