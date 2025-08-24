El Congreso decidirá el martes si cita a Sánchez y ocho ministros antes de septiembre, como reclama el PP Reclama Plenos extraordinarios por corrupción, incendios, inmigración, la quita de la deuda y el procesamiento a García Ortiz

Domingo, 24 de agosto 2025

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios de sesiones, debatirá y votará este martes la citación al presidente Pedro Sánchez, las dos vicepresidentas socialistas y otros seis ministros, todos ellos reclamados por el PP para que rindan cuentas sobre distintos asuntos antes del mes de septiembre.

Los 'populares' solicitan que Sánchez comparezca ante el Pleno para hablar de corrupción y también piden sesiones plenarias extraordinarias para tratar sobre los incendios forestales que han asolado varias provincias, la situación de la inmigración, la quita de la deuda a las comunidades autónomas y el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Cada una de estas peticiones dará pie a un debate entre los grupos parlamentarios y se someterá a votación en un órgano que reproduce la representación que tiene cada grupo en el Pleno de la Cámara. El PSOE y Sumar, los partidos del Gobierno de coalición, no cuentan con mayoría, así que dependen del voto de los socios de investidura.

De salir adelante, las comparecencias aprobadas deberían sustanciarse antes de que termine la próxima semana, ya que el siguiente lunes es 1 de septiembre, día en que arranca el periodo ordinario de sesiones.

En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo quieren que se convoque un Pleno extraordinario para que Sánchez dé cuenta de la corrupción que afecta a «su Gobierno, su familia y al PSOE» y, en especial sobre, sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez; la investigación judicial a la exmilitante socialista Leire Díez y el incumplimiento del grueso de las recomendaciones realizadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

El PP también aspira a que la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen; y a la responsable de Defensa, Margarita Robles, informen del hemiciclo del apoyo prestado por sus respectivos departamentos a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, así como de las medidas previstas para paliar los daños causados por el suelo.

Asimismo, los 'populares' piden una sesión extraordinaria del Pleno para acoger la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de que detalle sus planes sobre la aprobación de una quita de la deuda autonómica con la que, según el PP, busca contentar a los «socios separatistas» del Ejecutivo.