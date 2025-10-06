Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla (GSF), Ada Colau. E.P.

Colau, tras ser deportada por Israel: «Tendremos que poner denuncia porque no puede quedar impune»

Coronas se muestra satisfecho por lo que ha hecho la Flotilla y tacha de «fascista» a Israel

E.P.

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:24

Comenta

La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla (GSF), Ada Colau (Comuns), ha asegurado este lunes --tras ser deportada este domingo de Israel-- que el Gobierno hebreo, según ella, ha maltratado a los activistas de la Flotilla: «Tendremos que poner denuncia porque no puede quedar impune».

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press donde ha expresado que los activistas tendrán que informarse sobre la legalidad del procedimiento de detención y deportación de los activistas, el cual ha tachado de ilegal y de «más duro» de lo que imaginaba.

Preguntada por si volvería a participar en la Flotilla para abrir un corredor humanitario en Gaza, lo ha afirmado: «Evidentemente que lo volvería a hacer aunque haya sido duro».

Ha argumentado que ha sido «útil» y que ha dado, según ella, mucha visibilidad y ha remarcado que la Flotilla no es únicamente los activistas que iban a bordo de los barcos sino también los, a su juicio, miles de personas que les ayudaban desde la organización o que han salido a manifestarse desde la intercepción de las embarcaciones por parte de Israel el pasado jueves.

«Debemos seguir movilizándonos hasta que se detenga el genocidio en Gaza y los corredores humanitarios son demandas de mínimo», ha dicho.

En otra entrevista en TV3, el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y activista de la Flotilla, Jordi Coronas, también deportado también por Israel este domingo, ha asegurado que los activistas han sido «maltratados» por las fuerzas de seguridad israelíes y se ha mostrado, en sus palabras, satisfecho por lo que ha hecho la Flotilla.

«Es la sensación de estar en un mundo aparte, que dentro del estado de Israel tienen una percepción del mundo muy diferente a la nuestra», ha dicho, y ha tachado al país hebreo de estado fascista, textualmente.

