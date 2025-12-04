La CETM pide a la DGT un periodo sin sanciones para la baliza V16 en camiones La patronal solicita flexibilidad ante los retrasos en la entrega de los dispositivos obligatorios desde enero de 2026 y reclama un comunicado oficial sobre el periodo de transición

E. P. Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:45

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que establezca un periodo de transición durante el cual no se apliquen multas por no portar la baliza V16 en los camiones, cuya obligación entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

La patronal ha valorado positivamente que la DGT ya haya señalado en medios de comunicación que mostrará flexibilidad en la imposición de sanciones relacionadas con la obligatoriedad de disponer de la baliza V16 conectada.

«Este enfoque demuestra sensibilidad hacia la situación actual del sector, aunque consideramos imprescindible que cualquier inicio efectivo del régimen sancionador se coordine previamente con las organizaciones del transporte, para garantizar que todas las empresas y profesionales estén adecuadamente preparados», subraya la CETM en un comunicado.

Asimismo, la organización solicita a la DGT que publique un comunicado oficial y detallado sobre el periodo de transición, evitando así dudas o interpretaciones diferentes sobre su alcance y plazos.

En las últimas semanas, las empresas de transporte han informado a la CETM sobre retrasos significativos en la entrega de estos dispositivos debido a problemas de stock y dificultades en la cadena de suministro.

«En nuestra opinión, sancionar en un contexto en el que muchos transportistas ya han realizado pedidos pero aún no han recibido los dispositivos supondría un perjuicio injustificado para un sector que siempre ha mostrado su disposición a cumplir la normativa y mejorar la seguridad vial», concluye la CETM.