El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado en la media noche de este sábado el nuevo decreto obre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, en el que destacan novedades ya anunciadas en rueda de prensa por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, como el cierre de prostíbulos o la prohibición de comer y beber en el transporte público, a las que hay que añadir otras como la prohibición de vender alcohol a partir de las 22.00 horas o limitar el aforo de festejos taurinos al 50%.

En este decreto, se explica que se permite la realización de actividades en locales que ofrecen juegos y atracciones recreativas diseñados específicamente para público de edad igual o inferior a doce años y parques infantiles al 50%, mismo aforo para celebración de congresos o reuniones de negocios.

Los parques y zonas ajardinadas de competencia municipal podrán ocuparse al 75%, si bien habrán de extremarse las medidas de limpieza y desinfección del mobiliario urbano y de los espacios recreativos, tales como bancos, columpios, toboganes y cualquier otra zona o espacio de juegos infantiles.

No se permitirán eventos multitudinarios en los que no se pueda controlar el aforo y no pueda garantizarse una butaca preasignada. Se considerará a efectos de este decreto evento multitudinario aquel que concentre simultáneamente a cien o más personas en espacios abiertos, y cincuenta o más personas en espacios cerrados.

Se establece la cifra del setenta y cinco por ciento de ocupación del aforo como término general, o de cuatro metros cuadrados de superficie por cada persona. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes o usuarios en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.