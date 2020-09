La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este viernes la abstención del Partido Popular para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado ya que, aun si entenderse “para nada”, así harían “su trabajo por España”.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo también ha pedido “claridad” a ERC y ha agradecido a Ciudadanos que haya decidido pasar de la “confrontación absoluta a entender”. “Iremos dando pasos. Cederemos nosotros, pedimos que cedan también los demás”, ha apuntado.

En esta línea, la vicepresidenta ha dejado claro que el proyecto de las cuentas públicas que llevarán a la Cámara Baja serán “progresistas, inclusivas y de país”. Con todo, ha insistido en que el Ejecutivo está dispuesto a incluir medidas que puedan atraer a otros partidos, siempre que estos entiendan las “líneas maestras” de los PGE.

Así, y en su apelación a los independentistas catalanes, Calvo ha reconocido que el Ejecutivo no podrá acometer la reforma fiscal que hubieran abordado de no ser por la pandemia. “Si no podemos, tenemos que hacer ajustes y tener prioridades”, ha señalado.

Por ello, Calvo se ha preguntado “cómo” podrá hacer el Ejecutivo una “apuesta clara” si ERC, “un partido que apoyó la moción de censura”, se encuentra inmersa en un escenario preelectoral en Cataluña. “Queremos claridad de ERC”, ha insistido.