Las cabañuelas de Jorge Rey mandan un aviso para la Navidad: «Afectará a la Nochebuena»
Avanza un frío polar antes de estas fechas tan señaladas
La Gaceta
Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:38
El frío ha llegado con fuerza a España e incluso ciudades como Salamanca han 'padecido' los primeros copos de nieve. Así, el pleno inicio de diciembre, como suele ser habitual, las temperaturas han bajado considerablemente y obligando a muchos a encender la calefacción y tirar de platos de cuchara para combatirlo.
Jorge Rey, ha querido anticipar lo que nos espera en los próximos días. «Las precipitaciones de estas últimas semanas se restringirán a puntos de la mitad norte peninsular, incluso también a las Islas Baleares», señala.
Con respecto al viernes, previo al puente, en la zona norte parecen no estar contentos por la meteorología. «Habrá precipitaciones en puntos del cantábrico o en áreas de Galicia», desliza. Para el fin de semana las temperaturas serán algo más cálidas. «El sábado esperamos muy pocas lluvias y el domingo prácticamente desaparecerán».
Con respecto a las fiestas, sotiene que «la Navidad será muy fría y húmeda, incluso afectando a la Nochebuena». Y pone fecha al fin del frío. «Hacia el 27 de diciembre se calmarán mucho las cosas, excepto en zonas del Norte. Esperamos antes de esas fechas un frío polar».