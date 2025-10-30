Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una atención a los medios en Barcelona junto a la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. E. P.

Bustinduy exige la dimisión de Carlos Mazón tras el funeral por las víctimas de la DANA en Valencia

El ministro de Derechos Sociales asegura que el pueblo valenciano ya ha expresado su descontento y califica de «inefable» el dolor que presenció durante el acto

E. P.

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:28

Comenta

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha solicitado la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras ser increpado durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA en Valencia: «Lo que tiene que hacer el señor Mazón es dimitir».

En declaraciones a los medios este jueves en Barcelona, Bustinduy señaló que «la reflexión importante ya la hizo el pueblo valenciano hace muchísimo tiempo y no la ha podido expresar de manera más clara».

El ministro agregó que, al asistir al funeral, fue testigo del «extraordinario, inmenso e inefable dolor de tanta gente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  3. 3 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  4. 4 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  5. 5 Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua
  6. 6 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  7. 7 Los expertos prevén que el pico de gripe llegue antes y en Salamanca está a la baja
  8. 8 Roberto Brasero avisa de lo que viene: «Llegarán con trombas marinas y pequeños tornados»
  9. 9 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  10. 10 La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Bustinduy exige la dimisión de Carlos Mazón tras el funeral por las víctimas de la DANA en Valencia

Bustinduy exige la dimisión de Carlos Mazón tras el funeral por las víctimas de la DANA en Valencia