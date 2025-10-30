Bustinduy exige la dimisión de Carlos Mazón tras el funeral por las víctimas de la DANA en Valencia El ministro de Derechos Sociales asegura que el pueblo valenciano ya ha expresado su descontento y califica de «inefable» el dolor que presenció durante el acto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una atención a los medios en Barcelona junto a la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz.

E. P. Barcelona Jueves, 30 de octubre 2025, 18:28 Comenta Compartir

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha solicitado la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras ser increpado durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA en Valencia: «Lo que tiene que hacer el señor Mazón es dimitir».

En declaraciones a los medios este jueves en Barcelona, Bustinduy señaló que «la reflexión importante ya la hizo el pueblo valenciano hace muchísimo tiempo y no la ha podido expresar de manera más clara».

El ministro agregó que, al asistir al funeral, fue testigo del «extraordinario, inmenso e inefable dolor de tanta gente».