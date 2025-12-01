Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. E. P.

Bustinduy acusa a Ayuso de copiar la estrategia de Trump con sus declaraciones sobre ETA

El ministro de Derechos Sociales critica que la presidenta madrileña utilice mensajes impactantes para marcar agenda y desviar la atención de otros temas, como la situación de la universidad pública

E. P.

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:46

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha comparado las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre ETA con la estrategia política de Donald Trump. Durante un acto del PP este domingo, Ayuso afirmó que la organización terrorista está «preparando su asalto al País Vasco y Navarra».

En los Desayunos del Ateneo de Madrid, Bustinduy señaló que Ayuso replica la táctica de Trump de lanzar afirmaciones impactantes para generar debate y desviar la atención de otros asuntos, como la situación de la universidad pública madrileña. «La estrategia es siempre la misma», afirmó el dirigente de Sumar, advirtiendo que así la presidenta «marca agenda» y monopoliza la conversación pública.

Bustinduy aclaró que no busca darle más difusión a las palabras de Ayuso y destacó que él se ha centrado en manifestaciones recientes de apoyo a Gaza, en defensa de la universidad pública y contra la violencia hacia las mujeres.

Las declaraciones del ministro se producen tras las palabras de Ayuso en el Templo de Debod, donde acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de sostenerse gracias a Bildu y de blanquear la corrupción, mientras aseguraba que ETA se preparaba para actuar en el País Vasco y Navarra.

