Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre con una maleta en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. E. P.

Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano

Considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios

E. P.

Bruselas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:31

Comenta

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.

La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias.

De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  2. 2 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  3. 3 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  4. 4 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  5. 5 Adiós al buen tiempo: la AEMET pone fecha a una lengua de aire frío que revolucionará el tiempo
  6. 6 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  7. 7 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  8. 8 La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un vecino de Guijuelo por mandar a otro a la UVI de un navajazo
  9. 9 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  10. 10 El segundo rastro, sin hueco en la normativa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano

Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano