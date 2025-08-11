BBVA supera los 165.000 clientes de Banca Privada en España

La Gaceta Lunes, 11 de agosto 2025, 13:54 Comenta Compartir

La unidad de Banca Privada de BBVA en España ha empezado el 2025 con cifras récord, superando sus excelentes resultados de 2024. En los cinco primeros meses del año, ya supera los 165.110 clientes de Banca Privada y gestiona un total de 150.497 millones de euros. Estas excelentes cifras suponen un crecimiento de 9,86% en volumen bajo gestión de enero a mayo 2025, y de 7,12% de crecimiento en clientes, en el mismo periodo del año anterior, gracias a un modelo basado en la diferenciación, en productos específicos adaptados a cada perfil de cliente y un equipo especializado que permite acompañar al cliente en cada momento de la inversión. El director de Banca Privada de BBVA en España, Fernando Ruíz, ha asegurado que «estos datos nos permiten avanzar a buen ritmo en el objetivo de llegar a los 200.000 clientes en tres años, objetivo marcado en el Plan Estratégico 2025-2029».

En cuanto a la propuesta de servicios específicos y pensados a la medida para un cliente de Banca Privada, cabe destacar las cifras en carteras de inversión, un producto muy adecuado para este perfil de clientes. Con datos a cierre de mayo de 2025, BBVA Banca Privada gestiona más 51.727 carteras. Una cifra que deja patente que Banca Privada de BBVA es referente en la gestión de carteras y el asesoramiento profesional, teniendo una amplia gama de servicios de carteras que van desde la gestión discrecional hasta los niveles más sofisticados y avanzados de asesoramiento.

El crecimiento tan destacado en la cifra de carteras de inversión se apoya principalmente en tres factores: las capacidades del equipo de inversión de BBVA y su proceso metódico de construcción y seguimiento de carteras; el asesoramiento personalizado que se adapta a la visión de mercado en cada momento; y una oferta amplia y diversificada que incluye carteras con preferencia de sostenibilidad, diseñadas para responder a las necesidades, objetivos y perfiles de cada cliente.

Banca privada, unidad estratégica para BBVA

Estos resultados reflejan la apuesta que el segmento de Banca Privada de BBVA viene desarrollando desde hace años por una atención más cercana, un alto nivel de especialización y una oferta cada vez más personalizada. Todo ello ha permitido consolidar un modelo de crecimiento sostenido, que se ha visto reforzado con las palancas del nuevo Plan Estratégico 2025-2029, donde la cercanía, el apoyo en la tecnología junto con el acompañamiento profesional de nuestros banqueros cobran un papel fundamental.

De forma paralela, BBVA ha intensificado su foco en ofrecer una propuesta de inversión más completa. El catálogo de productos y servicios especializados y pensados a la medida de un cliente de alto patrimonio ha seguido avanzando durante estos primeros 6 meses del año.

Asesoramiento integral para los clientes

La innovación también ha sido clave para mejorar la experiencia de cliente. En los últimos meses, BBVA ha desarrollado nuevas herramientas digitales y capacidades de análisis que facilitan una toma de decisiones más ágil y fundamentada. También se han incorporado mejoras sustanciales orientadas a profundizar en una propuesta de valor especializada y orientada a altos patrimonios, con ejemplos de nuevos lanzamientos este año como el servicio Asesoramiento Plus, basado en una comisión explícita, refuerza esa apuesta por la transparencia y la personalización del acompañamiento financiero. Este 2025 también hemos lanzado un nuevo servicio que permite a los clientes participar en la financiación de producciones de cine y cultura. Para ello, se han firmado dos acuerdos de colaboración con las entidades especializadas SGM y CAP7 para participar en la financiación de producciones audiovisuales y artes escénicas, con el atractivo de poder obtener una rentabilidad financiero fiscal que puede alcanzar hasta un 20%.

Complementando su oferta, BBVA ha incorporado servicios de intermediación inmobiliaria para sus clientes de Banca Privada en España, en colaboración con CBRE y Solvia-Grupo Intrum. Este servicio facilita la compra y venta de inmuebles, ofreciendo asesoramiento integral en todo el proceso. Los clientes pueden acceder a oportunidades exclusivas y soluciones adaptadas a sus necesidades de inversión inmobiliaria.

La intención de la Banca Privada de BBVA en España es seguir apostando por alianzas de este tipo, para poder ofrecer al cliente en mayor abanico de productos y servicios posibles, para dar, cada vez más, un trato aún más personalizado y una gestión integral en todas las necesidades de inversión que el cliente pueda tener, más allá de lo estrictamente financiero. Y en todos los casos,garantizando la independencia de la Banca Privada, cualidad que ya es seña de identidad del segmento de banca privada y altos patrimonios.

Este mismo semestre, BBVA anunció la creación de una nueva unidad especializada de Banca Privada Internacional en España, con el objetivo de atender a clientes globales que desean invertir en el país. Esta nueva unidad se suma a las plataformas ya existentes en Suiza y Estados Unidos, reforzando el modelo global de BBVA y consolidando a España como un 'hub' estratégico en su propuesta global de servicios de alto valor añadido.