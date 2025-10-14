Ayuso rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez sobre el aborto: «He sufrido la pérdida de dos bebés» Pide respeto y anonimato para los objetores de conciencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes las lecciones «de machito» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se «cree Dios» para hablar sobre el aborto en nombre de las mujeres, y le ha recordado que ella ha sufrido «la pérdida de dos veces».

«Soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree quien es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?», se ha preguntado la dirigente autonómica ante los medios de comunicación desde una nueva Oficina de Empleo en la capital.

Así, ha censurado que Sánchez hable del tema del aborto con esa «ligereza y frivolidad» y ha criticado que las mujeres hayan pasado «de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo». Además, ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica.

Este mismo martes Sánchez ha confirmado que llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para «blindar» el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del aborto.

Además, va a exigir a la presidenta madrileña hacer cumplir la ley y crear el registro de médicos objetores al aborto. «Me gustaría, además, que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid cumplir con la ley y hacer ese registro de objetores», ha asegurado.

DEFIENDE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA DE LOS PROFESIONALES

Sobre este asunto, Díaz Ayuso ha vuelto a defender que «no se puede obligar a nadie ni se puede señalar por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo», a la vez que ha subrayado que no se puede «obligar a un médico» a llevar a cabo esta práctica.

«Voy a seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid. El respeto y el anonimato de los profesionales, que está amparado por la Constitución Española, la libertad de conciencia, y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias está recogido en la Constitución», ha aseverado.

Considera que el Ejecutivo de Sánchez el que «dinamita la Constitución», a la vez que ha destacado que el aborto en España es legal pero «tiene que ser seguro y sobre todo tiene que ser poco frecuente».

Ha recordado que se realizan más de 106.000 abortos al año, uno de cada cinco en Madrid, de mujeres «que vienen de todas partes de España» y especialmente de regiones «gobernadas por la izquierdas».

«Mi pregunta es, ¿queremos más? ¿nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y me parece que es un fracaso como sociedad», ha expresado la dirigente autonómica, quien ha recordado que en España faltan «niños y políticas en positivo» sobre el embarazo.

Así, ha insistido en que en la región nadie va a ser «señalado en base a sus convicciones» porque el de Madrid es un Gobierno que está «cumpliendo la ley». «Ahora tener que seguir dándole vueltas a esto para utilizarlo contra las mujeres o para darnos lecciones de vida, me parece absolutamente reprochable, y volvemos a etapas mucho más oscuras, porque pensé que las mujeres se habíamos conquistado y las administraciones ya bastante libertad en España», ha asegurado.