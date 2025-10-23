Ayuso acusa al PSOE de «revivir las trincheras» y lanza duros reproches en la Asamblea de Madrid La presidenta madrileña ironiza sobre la sede del PSOE y critica la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria, mientras los socialistas responden denunciando irregularidades en Madrid Network y acusándola de usar fondos públicos para viajes personales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este jueves contra el PSOE por, según ella, «querer retrotraer a España a las trincheras». En tono sarcástico, sugirió que los socialistas podrían colocar en la sede de Ferraz una placa con el mensaje: «Aceptamos pago en metálico».

Durante la sesión de control celebrada en la Asamblea de Madrid, Ayuso acusó al PSOE de fomentar el «guerracivilismo» y de actuar con «mezquindad y traición hacia España». «No puede haber algo más mezquino que intentar dividir al país, también utilizando la Real Casa de Correos», afirmó.

La dirigente madrileña ironizó además sobre el Palacio de La Moncloa, proponiendo otra placa con la frase: «Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez». Según Ayuso, el Gobierno central basa su estrategia política «en la división y en levantar las dos Españas».

En relación con la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria, Ayuso sostuvo que el expediente está «caducado» y cuestionó la legalidad del procedimiento. «¿Dónde apuntaron la fecha de los trámites? ¿En la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez?», ironizó.

La presidenta también acusó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de «seguir colonizando y corrompiendo las instituciones» tras ser «procesado por una operación de Estado», y denunció que «los fontaneros del poder siguen actuando contra jueces y fiscales».

Por su parte, la portavoz socialistaMar Espinar respondió criticando la gestión de Ayuso y sacando a relucir el 'caso Madrid Network', una asociación que, según afirmó, ejemplifica el «enchufismo y la avaricia» del PP. Recordó además que el Tribunal Supremo ha ordenado hacer públicas sus cuentas, tras años de opacidad.

Espinar acusó al Gobierno madrileño de ocultar pagos de casi dos millones de euros al despacho del exministroCristóbal Montoro y vinculó a Ayuso con la gestión de esa entidad: «Allí donde huele a podrido en Madrid, siempre aparece su perfume», dijo.

La portavoz socialista también criticó el reciente viaje institucional de Ayuso a Texas, al que calificó como una «huida emocional» financiada con dinero público. «Cuando recibe una prebenda, Madrid se echa a temblar», concluyó.