Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un avión militar español. E.P.

Un avión militar español con Robles a bordo sufre un intento de anular su GPS a su paso por Kaliningrado

Un A330 perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio que viajaba este miércoles a la base aérea de Siauliai (Lituania)

E.P.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:17

Un A330 perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio que viajaba este miércoles a la base aérea de Siauliai (Lituania) con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bordo ha sufrido un intento de perturbación a su GPS a su paso por Kaliningrado.

El episodio, consistente en un intento de inutilizar el GPS del avión militarizado, ha quedado en nada, puesto que la aeronave recibe indicaciones de un satélite militar. Un comandante a bordo ha restado importancia al suceso y ha explicado que este tipo de incidentes son habituales al sobrevolar Kaliningrado, tanto en aviones civiles como militares.

En el avión también viajaban familiares de los desplegados en el Destacamento VILKAS y periodistas para acompañar a la ministra en su visita a la base, donde también se reúne con su homóloga lituana en el marco de las acciones coordinadas con la OTAN para disuadir a Rusia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  2. 2 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
  3. 3 Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»
  4. 4 Las primeras palabras de Julio Norte desde el hospital: «Que nadie dude que volveré a ponerme en el mismo sitio»
  5. 5 Juicio a un empresario de Guijuelo por la amputación de un dedo de un obrero mientras pintaba una nave
  6. 6 La verdadera sorpresa del vacuno
  7. 7 La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
  8. 8 Mañana negra en las carreteras salmantinas: quinto accidente con heridos en la A-66 tras el choque de un coche con un camión
  9. 9 España se prepara ante la amenaza del exhuracán Gabrielle: ya se conocen los efectos que tendrá
  10. 10 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «El otoño verdadero por San Miguel...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un avión militar español con Robles a bordo sufre un intento de anular su GPS a su paso por Kaliningrado

Un avión militar español con Robles a bordo sufre un intento de anular su GPS a su paso por Kaliningrado