Aparece una nueva colada paralela a la principal en el volcán de La Palma

Los científicos desplegados en la isla de La Palma ya están vigilando la aparición de una nueva colada que se originó en la noche del jueves. Está situada en la zona del cono secundario y discurre en estos momentos hacia el mar, de forma paralela a la colada principal.

El director del Área de Vigilancia Volcánica del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Luca D’Auria, ha indicado en declaraciones a Radio Canaria, recogidas por Europa Press, que si bien no parece una colada muy grande, sí está afectando a zonas por las que antes no había pasado la lava. Los científicos esperan que no sea una colada muy extensa y que no tenga una vida muy larga.

Luca D’Auria indicó que esta evolución del campo de lava es normal y tiene un comportamiento que depende mucho de la temperatura, por lo que si un lado de la colada se enfría, puede ralentizarse, haber un solapamiento de coladas, romper brechas y la colada puede salir por otro lado. Por otro lado, añadió que es una evolución continua que no es posible prever a corto o medio plazo. Lo único que se puede hacer es monitorizar la situación y hacer previsiones cuando haya nuevos cambios como éste, pero hasta que no se sobrevuele la zona no se sabrá cuál es la extensión, la velocidad y la dinámica de esta nueva colada.

La erupción volcánica de La Palma, que cumple este viernes su decimotercer día de emisiones, ha arrasado ya más de 1.000 construcciones en su paso por los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, según la última actualización del satélite europeo ‘Copernicus’. Además, más de 20 kilómetros de carreteras están afectadas y están cubiertas 338 hectáreas por la lava.

A parte de la nueva colada surgida, la actividad sísmica en el sur de la isla sigue activa. De hecho, en la noche del jueves se han registrado ocho nuevos terremotos, el más intenso en el municipio de Mazo, de magnitud 3,5 y a una profundidad de 13 kilómetros.