Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la presunta trama de mascarillas del 'caso Koldo' Reclama que se le imponga una multa de 3,7 millones de euros por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y delito de uso de información privilegiada

E. P. Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:59

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por cinco presuntos delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, relacionados con la supuesta trama de mascarillas en el conocido como 'caso Koldo'. Además, pide que se le imponga una multa de 3,7 millones de euros.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la solicitud la ha presentado el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, con vistas al juicio contra Ábalos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Esta petición se produce después de que, el pasado 3 de noviembre, el magistrado instructorLeopoldo Puente propusiera juzgar a Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario y presunto intermediario de la trama, Víctor de Aldama.

El juez sostiene que los tres “se concertaron, poco después” de que Ábalos asumiera el cargo de ministro para, “aprovechando su posición y la influencia que esta le confería, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos en la Administración Pública y sacar provecho de cualquier oportunidad que surgiera mediante dicha influencia”.

Puente tomó esta decisión tras dividir la causa en septiembre pasado: la pieza principal quedó centrada en los contratos de mascarillas, mientras que la pieza separada abordará la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.