Aena lanza una licitación histórica de 217 millones para reforzar la ciberseguridad de sus aeropuertos El gestor aeroportuario español busca modernizar comunicaciones, sistemas y protección digital en toda su red, en un contrato que se ejecutará durante cinco años y se divide en tres lotes independientes

E. P. Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Aena ha puesto en marcha una de las mayores licitaciones tecnológicas de su historia, con un presupuesto base de 216,8 millones de euros (179,2 millones sin IVA), destinada a fortalecer la ciberresiliencia de su red de aeropuertos y helipuertos en España.

La convocatoria, publicada este miércoles en la Plataforma de Contratación del Sector Público bajo el expediente DTC-356/2025, tiene como objetivo separar y proteger entornos tecnológicos clave en comunicaciones, sistemas informáticos y ciberseguridad ante la creciente amenaza de ataques a infraestructuras críticas.

El contrato, de tipo suministro y adquisición, tendrá una duración de cinco años y se estructura en tres lotes independientes, permitiendo que las empresas presenten ofertas por uno o varios de ellos.

Lote 1 – Comunicaciones: 47,8 millones de euros (57,8 millones con IVA) para el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de redes de telecomunicaciones.

Lote 2 – Sistemas: 119,8 millones de euros (144,9 millones con IVA) para servidores, almacenamiento y licencias de software, siendo el lote de mayor envergadura.

Lote 3 – Ciberseguridad: 11,6 millones de euros (14 millones con IVA) para soluciones tecnológicas enfocadas en protección digital.

El procedimiento seguirá la tramitación ordinaria, con presentación de ofertas electrónicas hasta el 12 de diciembre a las 23:59 horas (hora peninsular). La apertura de las propuestas económicas se realizará de manera privada por medios electrónicos, cumpliendo la legislación vigente.

La medida responde a la creciente presión de ciberataques sobre infraestructuras estratégicas a nivel global. En septiembre, un ataque a Collins Aerospace provocó interrupciones en aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres-Heathrow, afectando servicios de facturación y embarque.

Aena solo facilita los pliegos técnicos a proveedores que superen la fase inicial, dada la sensibilidad de la información. Recientemente adjudicó a Deloitte una auditoría de ciberseguridad que incluye simulaciones de intrusiones en sistemas y empleados.

El adjudicatario se seleccionará exclusivamente por precio, con requisitos de solvencia técnica, económica y financiera, y no habrá prórrogas ni financiación con fondos europeos.

Esta licitación se enmarca en el nuevo plan inversor de Aena 2027-2031, que contempla 12.888 millones de euros para infraestructuras, incluyendo unos 1.000 millones destinados a ciberseguridad y digitalización.

Además, Aena acogerá por primera vez en España la cumbre global de innovación en aeropuertos 'Airports Innovate', organizada por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), que se celebrará en Barcelona del 23 al 25 de noviembre de 2026.