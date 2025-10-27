La AEMET avisa de lo que llega en los próximos días: lluvia y vaivén de temperaturas La madrugada de este martes será fría, con entre 2-3ºC de mínima mientras que el miércoles llegarán a los 25ºC a orillas del Mediterráneo

Esta semana comenzará con tiempo relativamente estable aunque a partir de este martes la llegada de borrascas atlánticas dará lugar a lluvias, que serán más abundantes en el oeste de la Península y especialmente en zonas de Andalucía, Extremadura y del sur de Galicia, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En los días siguientes, las precipitaciones llegarán a amplias zonas del territorio peninsular y Baleares, aunque de forma más débil al área mediterránea y al archipiélago balear. Además, las temperaturas subirán este lunes y el martes para bajar después. En general serán suaves ya que los vientos impulsados por las borrascas atlánticas serán húmedos y templados.

El martes comenzará con tiempo estable, pero la cercanía de una borrasca desde el Atlántico dejará cielos nubosos con lluvias en el suroeste peninsular, sobre todo en Andalucía Occidental y Extremadura, donde irán a más y, a últimas horas, podrán ser persistentes y tormentosas.

Según la predicción de AEMET, estas precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas del oeste de la Península como el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, oeste de la Comunidad de Madrid y oeste de Castilla-La Mancha.

Además, las temperaturas seguirán subiendo, aunque en ciudades de la mitad norte la madrugada será fría y a primeras horas de la mañana se amanecerá con 2 o 3ºC de temperatura mínima, como ocurrirá en Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Palencia, Teruel, Cuenca o Burgos, entre otras. En zonas como Murcia, Huelva o Badajoz se alcanzarán sin embargo los 25ºC.

Del Campo ha indicado que el miércoles y el jueves habrá lluvia en buena parte de la Península. Por zonas, serán más débiles y dispersas en las comunidades cantábricas, Levante y Baleares; mientras que las más abundantes se registrarán en el sur de Castilla y León, Extremadura, sur de Galicia y también sur y oeste de Andalucía.

El jueves también podrán ser abundantes las lluvias en el entorno del Pirineo Aragonés. Según la predicción, estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta. Además, los vientos soplarán de sur y suroeste y serán templados.

Se esperan vientos templados y habrá abundante nubosidad por lo que las temperaturas nocturnas subirán claramente y quedarán por encima de los 10 o 12ºC en amplias zonas del centro y sur de la Península. De forma paralela, las diurnas también serán más bajas, también por efecto de las nubes y de las lluvias, sobre todo en el oeste peninsular.

En el Cantábrico se llegarán a rondar los 23 a 25ºC mientras que en ciudades del Levante como Murcia, Alicante o Valencia se registrarán de 27 a 29ºC.

Ya durante el viernes y el fin de semana, el portavoz de AEMET ha indicado que es probable que continúe la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarán lluvias en el oeste y el centro de la Península que no llegarán o lo harán de forma muy débil al área mediterránea peninsular y a Baleares. En este sentido, las temperaturas experimentarán altibajos en función del paso de los frentes, pero continuarán en líneas generales suaves.

En lo que respecta a Canarias, Del Campo ha detallado que predominarán los intervalos nubosos en el archipiélago y que habrá posibilidad de algunas lluvias en La Palma el martes, que podrán extenderse al resto de las islas de mayor relieve. El miércoles, estas precipitaciones serán frecuentes en las islas más montañosas, sobre todo en las vertientes oeste y norte. Al margen de ello, las temperaturas no cambiarán demasiado hasta el miércoles, cuando bajarán, aunque tenderán a subir en los días siguientes.