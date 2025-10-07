Ábalos defiende que los sobres del PSOE eran para reembolsar gastos anticipados y niega sobresueldos Dice que los recibían todos los dirigentes y explica que hablaba de «folios» para la impresora del despacho que tenía en su casa

El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que los sobres con dinero entregados por el partido corresponden al reembolso de gastos anticipados y ha negado por tanto que sean sobresueldos en efectivo. Además ha asegurado que era el método de pago a todos los dirigentes.

Ábalos ha hecho estas declaraciones después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio, que desveló gastos de 95.000 euros en efectivo de procedencia sin identificar y detectó pagos de Ferraz en sobres con el logotipo del PSOE.

Los investigadores pusieron también el foco sobre la jerga utilizada por la presunta trama que hablaba de «chistorras» «lechugas» o «folios» para referirse a distintos tipos de billetes, según la Guardia Civil.

El también exministro de Transportes, que pedía «cajas de folios» según los mensajes interceptados por los investigadores, ha asegurado que hablaba en sentido literal y se refería al papel que necesitaba para la impresora del despacho que tenía en su residencia oficial, según ha indicado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

Así, explica que por las noches solía imprimir los dosieres en el despacho de su domicilio y cualquier que haya estado allí conoce su costumbre de imprimir y almacenar papel.