Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. E.P.

Ábalos defiende que los sobres del PSOE eran para reembolsar gastos anticipados y niega sobresueldos

Dice que los recibían todos los dirigentes y explica que hablaba de «folios» para la impresora del despacho que tenía en su casa

E.P.

Martes, 7 de octubre 2025, 11:35

Comenta

El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que los sobres con dinero entregados por el partido corresponden al reembolso de gastos anticipados y ha negado por tanto que sean sobresueldos en efectivo. Además ha asegurado que era el método de pago a todos los dirigentes.

Ábalos ha hecho estas declaraciones después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio, que desveló gastos de 95.000 euros en efectivo de procedencia sin identificar y detectó pagos de Ferraz en sobres con el logotipo del PSOE.

Los investigadores pusieron también el foco sobre la jerga utilizada por la presunta trama que hablaba de «chistorras» «lechugas» o «folios» para referirse a distintos tipos de billetes, según la Guardia Civil.

El también exministro de Transportes, que pedía «cajas de folios» según los mensajes interceptados por los investigadores, ha asegurado que hablaba en sentido literal y se refería al papel que necesitaba para la impresora del despacho que tenía en su residencia oficial, según ha indicado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

Así, explica que por las noches solía imprimir los dosieres en el despacho de su domicilio y cualquier que haya estado allí conoce su costumbre de imprimir y almacenar papel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  2. 2 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  3. 3 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  4. 4 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  5. 5 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  6. 6 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
  7. 7 «No quiero que me llamen súper mamá, cualquiera lucharía para que su hijo tuviera una vida digna»
  8. 8 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  9. 9 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ábalos defiende que los sobres del PSOE eran para reembolsar gastos anticipados y niega sobresueldos

Ábalos defiende que los sobres del PSOE eran para reembolsar gastos anticipados y niega sobresueldos