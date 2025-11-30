Ábalos defiende su inocencia y denuncia un «estado de derecho degradado» desde prisión El exministro socialista cambia su perfil en X a 'En el nombre de Ábalos', asegura estar «fuerte y firme» y critica a líderes autoritarios mientras se adapta a la cárcel de Soto del Real

El exministroJosé Luis Ábalos publicó este domingo dos mensajes en la red social X —rebautizada por él como 'En el nombre de Ábalos'— en los que defiende su inocencia y señala la existencia de «líderes autoritarios» en un «estado de derecho degradado».

El perfil, gestionado por personas de su entorno, muestra en su biografía un mensaje claro: «Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable«.

Ábalos asegura que se mantiene «fuerte y firme» y advierte de que no será «doblegado ni silenciado» pese a su ingreso en prisión. Reconoce, además, que su adaptación a la cárcel ha sido «menos traumática» de lo que esperaba.

En sus publicaciones, el exministro denuncia que se están «desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria» y afirma que seguirá defendiendo su inocencia «con lo poco que le queda».

Critica la vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y lamenta que haya sido encarcelado «sin juicio y bajo un falso pretexto de riesgo de fuga extremo», mientras cuida de su madre de 96 años y de un menor a su cargo, y sigue siendo diputado activo.

Ábalos arremete contra «líderes autoritarios y medios comprados», asegurando que el estado de derecho está «degradado» y que algunos buscan aparentar que son los únicos defensores de la justicia y la verdad.

El exministro también agradece el trato recibido en la prisión de Soto del Real, tanto de funcionarios como de otros internos, y señala que «su adaptación ha sido menos traumática de lo esperado, aunque hace mucho frío».

El Tribunal Supremo decidió el pasado jueves enviar a Ábalos y a su asesor Koldo García a prisión provisional sin fianza, ante el riesgo «extremo» de fuga y la proximidad del juicio por presuntos amaños en contratos públicos para la compra de material sanitario, con penas solicitadas de hasta 30 años de cárcel.