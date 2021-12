500 euros por copiar en un examen de Tráfico

La Dirección General de Tráfico se ha puesto seria con aquellos que pretenden copiar en el examen teórico de conducción. Ante el incremento de “trampas” detectadas en los últimos meses y la imposibilidad de sancionar duramente a los aspirantes a conductores impostores, la nueva Ley de Tráfico introduce una nueva multa de 500 euros por utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducir, así como por colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos. Además el aspirante no podrá presentarse de nuevo a las pruebas para la obtención del permiso en un plazo de medio año.

En la nueva Ley de Tráfico se incrementa la seguridad de los ciclistas haciendo obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros, manteniendo la cuantía de 200 euros. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

Desde la Delegación Salmantina de Ciclismo, María José Blanco, destaca el “afán de protección y no recaudatorio” de la DGT con la medida que endurece con 6 puntos el adelantamiento que ponen en riesgo a un ciclista, pero que no eleva la cuantía económica. “Así será más fácil cumplirlo y ayudará a concienciar de que los ciclistas son vulnerables”, señala Blanco, que reconoce que habrá que revisar en unos años la efectividad de la medida. Por otra parte, desde la Delegación Salmantina de Ciclismo aplaude la prohibición de aparcar o parar en el carril bici o en vías ciclistas, “algo que no estaba por escrito” hasta ahora.