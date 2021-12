Tibia con el móvil y los noveles: Las quejas de las víctimas a la nueva ley de Tráfico

“El casco debería ser totalmente obligatorio tanto en patinete como en bicicleta y siempre, a cualquier edad, no sólo hasta los 16 años, y en cualquier vía”, opina Mª Paz González, que recuerda el incremento de traumatismos por el auge de los vehículos de movilidad personal. “La regulación de los VMP es esencial para la convivencia entre todos los usuarios de la vía, que exige una norma que incluya obligaciones y derechos para todos los que utilicen este tipo de vehículos”, agrega por su parte el Race.

Para la Asociación de Lesionados Medulares, víctimas de accidentes de tráfico, en Castilla y León, la nueva Ley de Tráfico se queda corta con las sanciones por el uso del teléfono móvil , la primera causa de los siniestros mortales. “Seis puntos son pocos y debería ser una sanción más grave y que vieran que usar el móvil mata, y por tanto que fuera delito penal”, valora Mª Paz González, delegada regional de Aesleme, para quien los 4 puntos por no usar el cinturón también son “pocos”. En cuanto a la nueva tasa 0,0 de alcohol y drogas para los menores de 18 años en ciclomotores, patinetes y bicicletas, la delegada de Aesleme considera que la tasa 0,0 se debería extender a todos los conductores, pero sobre todo a los noveles, a los que se les permite 0,15 en aire expirado. “Con su inexperiencia, la edad y tres cubatas... es algo explosivo”, afirma González.

Tras medio año de tramitación parlamentaria y reajustes, el Congreso de los Diputados aprobó hace escasos días las modificaciones de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, que una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado comenzará a aplicarse a los tres meses, es decir, en torno al mes de marzo del próximo año 2022 . La nueva ley actualiza varios preceptos del permiso por puntos sin elevar la cuantía de las multas económicas, sino sólo aumentando los puntos a detraer (de 3 a 6 por tener el móvil en la mano, y de 3 a 4 por no usar el cinturón o la sillita infantil).

Aumenta de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistema de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios. Se mantiene la misma sanción de 200 euros.

Los conductores menores de edad de cualquier vehículo (ciclomotores, permiso AM, motos hasta 125cc, bicicletas y vehículos de movilidad personal) no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0 tanto en sangre como en aire espirado. Hasta ahora seguían la norma de un Novel: 0,3 por litro en sangre y 0,15 en aire expirado.