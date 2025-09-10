Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial Unión Europea-Israel La Unión Europea toma medidas excepcionales ante la escalada de tensiones en el país, limitando apoyos y preparando sanciones

E. P. Estrasburgo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:56

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea e Israel.

«Soy consciente de que será difícil obtener mayorías, y sé que cualquier medida resultará excesiva para algunos», ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, «sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí». También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.