El Vaticano canoniza este domingo a Carlo Acutis, el primer santo 'millennial', y a Pier Giorgio Frassati El Papa León XIV proclamará santos a dos jóvenes que, desde la fe y el compromiso social, marcaron su época: Acutis, el 'influencer' de Dios, y Frassati, defensor de los más pobres en Turín

E. P. Madrid Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:12

Este domingo, 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, conocido como el 'influencer' de Dios y primer santo de la generación millennial, y a Pier Giorgio Frassati, que falleció a los 24 años tras dedicar su juventud a los más necesitados.

La canonización de Acutis, inicialmente prevista para el 27 de abril durante el Jubileo de los Adolescentes, se aplazó por la muerte del Papa Francisco. El pontífice reconoció el 23 de mayo su segundo milagro: la recuperación de Valeria Valverde, una joven costarricense de 21 años que sufrió un grave traumatismo craneoencefálico en 2022 y se recuperó tras estar en coma.

Acutis, nacido en 1991 en Londres en una familia italiana, combinó su pasión por la informática y la fe, creando incluso una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos. Falleció en 2006 a los 15 años por leucemia. Su proceso de canonización duró apenas cuatro años; fue declarado venerable en 2018 y beatificado en Asís en 2020.

Frassati, nacido en Turín en 1901, hijo de una familia acomodada, dedicó su vida a ayudar a los más pobres, especialmente mineros y necesitados, pese a las críticas de su entorno. Falleció de poliomielitis en 1925 a los 24 años, y miles de personas, en su mayoría beneficiarios de su labor social, asistieron a su funeral.

Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, destacó que ambos representan 'santos de la calle', que vivieron la fe y la caridad en medio del mundo, mostrando etapas de vida distintas pero igualmente inspiradoras: Frassati en la juventud adulta y Acutis en la adolescencia.