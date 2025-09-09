Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente de Rusia, Vladímir Putin. E. P.

La Unión Europea aboga por sanciones internacionales coordinadas para presionar a Rusia

Kaja Kallas subraya que la cooperación global refuerza las medidas contra la guerra en Ucrania, mientras Ucrania avanza en su proceso de adhesión a la Unión Europea

E. P.

Bruselas

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:23

La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, defendió este martes la necesidad de establecer sanciones coordinadas a nivel internacional para aumentar la presión sobre Rusia en su guerra contra Ucrania.

«Si las sanciones se coordinan a escala internacional, tienen mucha más fuerza que si actuamos por nuestra cuenta», afirmó Kallas durante su intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La declaración llega pocos días después de la conversación entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la que discutieron la importancia de una acción conjunta para mantener la presión sobre Moscú, mientras la Unión Europea prepara su 19º paquete de sanciones.

Kallas también elogió los avances de Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea, destacando que «ha demostrado que, incluso en un país devastado por la guerra, se puede avanzar para cumplir con las exigencias europeas».

En la misma línea, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, resaltó que Kiev «ha avanzado de manera constante en sus reformas», lo que hace a Rusia «temer las aspiraciones europeas de Ucrania». «Por eso nuestra respuesta debe ser firme y unida», añadió.

