Donald Trump. E.P.

Trump informa de «intensas negociaciones» con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

«Hay más buena voluntad y entusiasmo por alcanzar un acuerdo», indicó

E.P.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:06

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que tras mantener conversaciones con representantes de Oriente Próximo vislumbra un mayor compromiso para llegar a un acuerdo de paz que termine con la ofensiva sobre la Franja de Gaza.

«Hay más buena voluntad y entusiasmo por alcanzar un acuerdo, después de tantas décadas, que nunca antes», ha indicado el mandatario norteamericano en un mensaje desde su cuenta de Truth Social.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha confirmado que en el marco de la Asamblea General de la ONU ha mantenido conversaciones «muy inspiradoras y productivas con la comunidad de Oriente Próximo sobre Gaza».

Igualmente, ha afirmado que estas «intensas negociaciones», en las que «todos los países de la región» han estado involucrados, seguirán teniendo lugar «mientras sea necesario para alcanzar un acuerdo final».

Tanto El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como Israel, «incluido el primer ministro Bibi Netanyahu», han sido avisados de estas reuniones. «¡Debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera!», ha concluido el mensaje del presidente de Estados Unidos.

Tras el encuentro con Trump en la Casa Blanca, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló de «entendimiento» entre ambos en lo referente al alto el fuego en la Franja de Gaza. «Ambos estamos a favor de detener cuanto antes el derramamiento de sangre», declaró Erdogan a los periodistas.

