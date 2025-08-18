Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. E. P.

Trump descarta la devolución de Crimea y la entrada de Ucrania en la OTAN antes de reunirse con Zelenski

El expresidente de Estados Unidos asegura que Kiev puede «poner fin a la guerra de inmediato» y celebra la inminente llegada de líderes europeos a la Casa Blanca, tras su reciente encuentro con Putin en Alaska

E. P.

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:41

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la devolución de la península de Crimea —anexionada por Rusia en 2014— y la incorporación de Ucrania a la OTAN no forman parte de las negociaciones, en la víspera de su encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. En esta reunión, prevista para mañana, se espera que ambos líderes aborden los temas tratados durante la cumbre del pasado viernes en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Recuerden cómo empezó. Crimea no se recuperará —Obama la entregó hace 12 años, sin disparar un tiro—, y Ucrania no ingresará en la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!», escribió Trump en su red Truth Social. En el mismo mensaje señaló que «Zelenski puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si lo desea, o puede seguir luchando».

Poco después, volvió a pronunciarse en la plataforma para destacar que «mañana es un gran día en la Casa Blanca». «Nunca habíamos recibido a tantos líderes europeos juntos. ¡Es un gran honor tenerlos aquí!», añadió, en referencia a la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de los jefes de Gobierno de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Estas declaraciones llegan tras la reciente reunión de Trump con Putin en Alaska, que terminó sin anuncios concretos sobre un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, reveló el domingo que se alcanzó un acuerdo preliminar con el Kremlin para ofrecer «robustas garantías de seguridad» a Ucrania en caso de un eventual pacto de paz. Dichas garantías, aseguró, otorgarían a Kiev un nivel de protección muy similar al que tendría como miembro de la OTAN.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  2. 2 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  3. 3 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  4. 4 «Te levantas, miras el bolsillo y no hay nada»
  5. 5 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  6. 6 Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios
  7. 7 Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna
  8. 8 Salamanca va volviendo poco a poco a la normalidad tras el desalojo de 500 vecinos por los incendios: realojados los de Cerezal de Puertas
  9. 9 Mañueco pide a Sánchez que active los Ingenieros de Salamanca mientras los agricultores hacen cortafuegos
  10. 10 «Estuve una semana entera con 40 de fiebre sin salir de casa»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trump descarta la devolución de Crimea y la entrada de Ucrania en la OTAN antes de reunirse con Zelenski

Trump descarta la devolución de Crimea y la entrada de Ucrania en la OTAN antes de reunirse con Zelenski