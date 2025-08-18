Trump descarta la devolución de Crimea y la entrada de Ucrania en la OTAN antes de reunirse con Zelenski El expresidente de Estados Unidos asegura que Kiev puede «poner fin a la guerra de inmediato» y celebra la inminente llegada de líderes europeos a la Casa Blanca, tras su reciente encuentro con Putin en Alaska

E. P. Madrid Lunes, 18 de agosto 2025, 09:41 Comenta Compartir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la devolución de la península de Crimea —anexionada por Rusia en 2014— y la incorporación de Ucrania a la OTAN no forman parte de las negociaciones, en la víspera de su encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. En esta reunión, prevista para mañana, se espera que ambos líderes aborden los temas tratados durante la cumbre del pasado viernes en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Recuerden cómo empezó. Crimea no se recuperará —Obama la entregó hace 12 años, sin disparar un tiro—, y Ucrania no ingresará en la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!», escribió Trump en su red Truth Social. En el mismo mensaje señaló que «Zelenski puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si lo desea, o puede seguir luchando».

Poco después, volvió a pronunciarse en la plataforma para destacar que «mañana es un gran día en la Casa Blanca». «Nunca habíamos recibido a tantos líderes europeos juntos. ¡Es un gran honor tenerlos aquí!», añadió, en referencia a la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de los jefes de Gobierno de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Estas declaraciones llegan tras la reciente reunión de Trump con Putin en Alaska, que terminó sin anuncios concretos sobre un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, reveló el domingo que se alcanzó un acuerdo preliminar con el Kremlin para ofrecer «robustas garantías de seguridad» a Ucrania en caso de un eventual pacto de paz. Dichas garantías, aseguró, otorgarían a Kiev un nivel de protección muy similar al que tendría como miembro de la OTAN.