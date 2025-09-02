Trump confirma un ataque en aguas del Caribe contra un buque cargado con drogas procedente de Venezuela El ataque ha sido también confirmado en redes sociales por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

E. P. Madrid Martes, 2 de septiembre 2025, 23:11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que el Ejército ha llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas.

«Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas», ha explicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que «grandes cantidades» de droga llegan a Estados Unidos procedentes de Venezuela.

El ataque ha sido también confirmado en redes sociales por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha asegurado que el barco en cuestión estaba «siendo operado por una organización narcoterrorista» sancionada por Washington.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país latinoamericano.