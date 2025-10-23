Trump arremete contra España por negarse a asumir el 5% del PIB en gasto militar acordado en la OTAN El presidente estadounidense acusa a España de «no ser un jugador de equipo» tras las discrepancias surgidas en la cumbre de La Haya, mientras el Gobierno español defiende su compromiso con la Alianza limitando su inversión al 2,1% del PIB

E. P. Madrid Jueves, 23 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar este miércoles contra España por su falta de alineamiento con el objetivo del 5% del PIB en gasto militar, pactado durante la cumbre de líderes de la OTAN celebrada a finales de junio en La Haya.

«Creo que tendrás que hablar con España. España no es un jugador de equipo. Salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente», declaró Trump desde el Despacho Oval, acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario estadounidense aseguró que su país es un miembro «muy orgulloso» de la Alianza Atlántica y destacó su «excelente relación» con el resto de aliados. Recordó, además, que la mayoría de países se comprometieron con el nuevo umbral del 5% del PIB en defensa, «con la excepción de España».

Durante la cumbre, España respaldó la declaración que fija ese porcentaje como meta para 2035, aunque el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofreció al Gobierno español cierta flexibilidad para cumplir sus objetivos de capacidades sin atarse estrictamente a la cifra.

La organización ha aclarado que esta concesión no implica una exención formal, y subraya que España deberá aumentar su inversión por encima del 3% para cumplir sus obligaciones de seguridad. Por su parte, el Ejecutivo español mantiene que podrá alcanzar los compromisos adquiridos destinando solo el 2,1% del PIB al gasto militar, amparándose en la carta «interpretativa» firmada por Rutte.