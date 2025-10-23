Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. E. P.

Trump arremete contra España por negarse a asumir el 5% del PIB en gasto militar acordado en la OTAN

El presidente estadounidense acusa a España de «no ser un jugador de equipo» tras las discrepancias surgidas en la cumbre de La Haya, mientras el Gobierno español defiende su compromiso con la Alianza limitando su inversión al 2,1% del PIB

E. P.

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:00

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar este miércoles contra España por su falta de alineamiento con el objetivo del 5% del PIB en gasto militar, pactado durante la cumbre de líderes de la OTAN celebrada a finales de junio en La Haya.

«Creo que tendrás que hablar con España. España no es un jugador de equipo. Salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente», declaró Trump desde el Despacho Oval, acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario estadounidense aseguró que su país es un miembro «muy orgulloso» de la Alianza Atlántica y destacó su «excelente relación» con el resto de aliados. Recordó, además, que la mayoría de países se comprometieron con el nuevo umbral del 5% del PIB en defensa, «con la excepción de España».

Durante la cumbre, España respaldó la declaración que fija ese porcentaje como meta para 2035, aunque el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofreció al Gobierno español cierta flexibilidad para cumplir sus objetivos de capacidades sin atarse estrictamente a la cifra.

La organización ha aclarado que esta concesión no implica una exención formal, y subraya que España deberá aumentar su inversión por encima del 3% para cumplir sus obligaciones de seguridad. Por su parte, el Ejecutivo español mantiene que podrá alcanzar los compromisos adquiridos destinando solo el 2,1% del PIB al gasto militar, amparándose en la carta «interpretativa» firmada por Rutte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
  3. 3 Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya
  4. 4 Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia
  5. 5 Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen
  6. 6 «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
  7. 7 La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
  8. 8 Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización
  9. 9 Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis
  10. 10 Amplio despliegue policial en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trump arremete contra España por negarse a asumir el 5% del PIB en gasto militar acordado en la OTAN

Trump arremete contra España por negarse a asumir el 5% del PIB en gasto militar acordado en la OTAN