Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump. E.P.

Trump anuncia que se reunirá con Putin en Alaska el próximo 15 de agosto

Buscarán avanzar hacia la paz en Ucrania

E.P.

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:05

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la próxima semana en el estado de Alaska, unas horas después de decir que preveía un encuentro «muy pronto» y que este se celebraría en un lugar «muy popular por muchas razones».

«La tan esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención», ha confirmado el mandatario estadounidense en un escueto mensaje compartido en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

Por su parte, las autoridades rusas han confirmado la fecha y lugar del «tan importante» encuentro, decisión que han calificado como «lógica».

«La parte estadounidense acaba de anunciar un acuerdo para organizar una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin, y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska. Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten frontera. Y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska», ha declarado el portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, según declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias Tass.

Previamente, este mismo viernes, Trump ha hecho alusión a la mencionada reunión, sin dar más detalles al respecto alegando que no quería «eclipsar» el acuerdo suscrito este viernes en la Casa Blanca por los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Lo que sí apuntó en este primer momento es que le habría gustado reunirse antes con Putin, pero que las cuestiones de seguridad pueden haber demorado las gestiones para organizar la cita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  2. 2 El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca
  3. 3 Trasladadas al Hospital dos personas tras volcar con su furgoneta en la SA-114, en Nava de Sotrobal
  4. 4 Declarado un incendio en Portugal, muy próximo a Fuentes de Oñoro
  5. 5 Detenido por robar un coche y golpear y atropellar al dueño del vehículo en su huida en Villamayor
  6. 6 Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía y vuelco de un camión
  7. 7 Bomberos de la Diputación actúan en la frontera para evitar que un incendio de Portugal alcance a Sobradillo
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?
  9. 9 Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 8 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trump anuncia que se reunirá con Putin en Alaska el próximo 15 de agosto

Trump anuncia que se reunirá con Putin en Alaska el próximo 15 de agosto